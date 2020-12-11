Промоутер раскрыл подробности словесной перепалки Джошуа и Пулева

Промоутер Эдди Хирн рассказал, о чем был эмоциональный диалог боксеров Энтони Джошуа и Кубрата Пулева на церемонии взвешивания.

«Пулев повторял: «Завтра, завтра...» Джошуа спросил у него: «О чем ты?» Пулев сказал: «Завтра я тебя побью». Пулев продолжил это повторять, на что Джошуа сказал: «Подойди сюда и скажи это снова». И Пулев снова сказал: «Завтра я тебя побью». Эй Джей ответил: «Что? Ты? Ты не уважаешь меня, и я покажу тебе». Пулев сказал: «Я тебя уважаю». И это успокоило его [Джошуа]. Но потом Пулев снова повторил: «Завтра я побью тебя, я прикончу тебя, прикончу. Ты же знаешь, что я лучше тебя». Эй Джей не был взволнован», — цитирует Хирна The Sun.

Бой между британцем и болгарином состоится 12 декабря в Лондоне.

31-летний Джошуа — чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе. На его счету 23 победы (21 — КО) и 1 поражение на профессиональном ринге. У 39-летнего Пулева 28 побед (14 — КО) и 1 поражение.