Эдди Хирн, который является промоутером чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа, прокомментировал его победу над мексиканцем Энди Руисом.

— Сегодня он становится двукратным чемпионом мира в тяжелом весе, это прекрасно, — цитирует Хирна Sky Sports. — Они все списали его, и он вернулся. Мы хотели, чтобы Энтони был неоспорим в течение многих лет и лет, не волнуйтесь об этом. Сегодня он король.

Энди Руис: «Кто хочет увидеть трилогию?»