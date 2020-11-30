Поветкин вылечился от коронавируса и начал тренироваться

Промоутер Андрей Рябинский сообщил, что российский боксер Александр Поветкин вылечился от коронавируса и приступает к легким тренировкам.

Из-за болезни был перенесен второй бой с британцем Диллианом Уайтом, запланированный в Великобритании на 21 ноября.

Ранее промоутер Эдди Хирн сообщил, что реванш между Поветкиным и Уайтом может состояться 30 января.

- У Саши хорошее самочувствие, он вылечился, пришел в себя. Сейчас идет речь о том, чтобы продолжать тренировки, — цитирует «РИА Новости Рябинского». — Хотя он потихонечку включается в тренировочный процесс, но не на полной мощности. Плюс мы решили воспользоваться этой паузой и провести всестороннее медицинское обследование, не связанное с коронавирусом. И пока все хорошо, — сказал Рябинский по телефону. — В самые ближайшие дни нам предстоит (принять) решение, состоится ли бой с Уайтом в конце января. То есть тут вопрос в том, уложимся ли мы в эти сроки с подготовкой.