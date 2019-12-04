Поветкин хочет провести бой за титул чемпиона мира

Россиянин Александр Поветкин ставит перед собой цель снова боксировать за титул чемпиона мира.

— У меня есть цель выйти на бой за звание чемпиона мира и выиграть. Хантер — достойный соперник, думаю, мы покажем хороший бой, — цитирует Поветкина ТАСС.

Бой Поветкин — Хантер пройдет в Саудовской Аравии 7 декабря. Майкл Хантер в последнем поединке единогласным решением судей победил россиянина Сергея Кузьмина. В активе американца 18 побед (15 нокаутом) и одно поражение. На счету Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В конце августа россиянин выиграл у британца Хьюи Фьюри решением судей.