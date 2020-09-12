«Он пошел в туалет, и стали звать доктора». Чудинов прокомментировал госпитализацию Садика

Российский боксер Федор Чудинов рассказал «СЭ» о том, почему британский боксер Усман Садик был госпитализирован.

Чудинов нокаутировал Садика в 12-м раунде. Бой состоялся в пятницу в Химках. Спустя час после поединка британцу стало плохо во время прохождения допинг-контроля. Чудинов был с ним в одной комнате.

— Вы видели, что на ринге он стоял-стоял, а потом начал падать, немножко сознание потерял, — сказал Чудинов. — Много ударов пропустил. Когда он подустал, то начал ловить просто все.

— Ему прямо на допинг-контроле стало плохо?

— Ну как я понял — да. На стул его посадили. Но он пришел в себя. Там какая-то суета началась. Он вроде сидел, нормально себя чувствовал. Ему просто говорили не засыпать. Потом он пошел в туалет, и все начали доктора звать. (Илья Андреев)