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Находящийся под следствием Кушиташвили будет волонтером Федерации бокса России

09:43
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Находящийся под следствием боксер Георгий Кушиташвили будет работать волонтером в рамках программы Федерации бокса России, информирует ТАСС.

Ранее суд изменил меру пресечения Кушиташвили, обвиняемому в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, с содержания под стражей на домашний арест и продлил ее до 1 мая.

— Мы следим и контролируем, он сейчас будет работать у нас как волонтер, — сказал генеральный секретарь организации Умар Кремлев. — Мы разбираемся в каждой детали. Как я и говорил, мы его жестко накажем, но бросать не будем. Если человек хочет перевоспитаться и поменяться, мы должны ему помочь.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8283473

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