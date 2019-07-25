Международная боксерская федерация начала сбор средств для семьи Дадашева

Международная боксерская федерация (IBF) объявила о сборе средств для семьи российского боксера Максима Дадашева. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом 20 июля. Россиянину был диагностирован тяжелый отек мозга, после чего была сделана трепанация черепа. Через несколько дней боксер умер.

Дадашев выступал в категории до 63,5 кг. Поединок, который прошел в Оксон Хилл (США), был прерван после 11-го раунда по просьбе команды россиянина. Счет на тот момент был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса.

Поединок остановил секундант боксера Бадди Мак-Герт, который заявил, что не мог убедить Дадашева принять это решение, но увидел, что боксер пропускает все больше чистых ударов. Это поражение стало для Дадашева первым на профессиональном ринге. До этого он выиграл 13 боев.

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