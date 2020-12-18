Менеджер Усика рассказал о желании боксера драться с Джошуа

Менеджер тяжеловеса Александра Усика Эгис Климас рассказал, что его клиент хочет участвовать в бое с чемпионом мира по версии IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе Энтони Джошуа.

Сообщалось, что за щедрое вознаграждение 33-летний украинец может отказаться от боя с британским боксером.

«Мы нацелены на борьбу за титул WBO, Усик хочет сразиться с Энтони Джошуа, и это то, к чему мы стремимся. Мы подумаем над предложением. Руководствуемся только тем, что лучше для Усика. Нам не важны интересы Джошуа или Фьюри. Александр несколько раз говорил мне, что хочет драться с Джошуа. Если он откажется от боя, это будет значить, что он боится», — цитирует Климаса BoxingScene.

В воскресенье, 13 декабря, британский боксер Энтони Джошуа нокаутировал болгарина Кубрата Пулева в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO.