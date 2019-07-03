Менеджер Лебедева считает, что для боксера не осталось интересных вариантов в первом тяжелом весе

Бой обладателя пояса WBA (Super) в весовой категории до 90,71 кг россиянина Дениса Лебедева​ и регулярного чемпиона француза Арсена Гуламиряна не состоится.

- Лебедев почти год ждал боя с Усиком, - цитирует ТАСС менеджера спортсмена Вадима Корнилова. - А после того, как Усик принял решение перейти в супертяжелый вес, для Дениса не осталось значимых финансово интересных вариантов для боев в этом весе. Поэтому мы обдумываем и рассматриваем будущие шаги, и ждем серьезного предложения.

На счету 39-летнего Лебедева 32 победы и два поражения. Последнюю победу боксер одержал над американцем Майком Уилсоном в ноябре прошлого года.