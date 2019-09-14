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Маска дня. Тайсон Фьюри в образе рестлера в Лас-Вегасе

14 сентября 2019, 23:11
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В Лас-Вегасе состоялось взвешивание перед боем тяжеловесов Тайсона Фьюри и Отто Уаллина. На мероприятие британский тяжеловес, славящийся своим экстравагантным поведением, пришел в маске «лучадора» — бойца из мексиканской версии рестлинга.

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри показал на весах 115,2 кг. Его соперник Отто Уаллин оказался легче на 8 кг — 107 кг. Напомним, что поединок между Фьюри и Уаллином состоится в Лас-Вегасе в ночь с 14 на 15 сентября.

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