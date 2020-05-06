Ломаченко заявил, что считает русских, украинцев и белорусов одним народом

Украинский боксер Василий Ломаченко считает русских, украинцев и белорусов одним народом. Об этом спортсмен рассказал в документальном фильме о церкви и вере, который вышел на Youtube-канале монастыря Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь (находится в Орловской области).

— Я не стесняюсь этого и не хочу молчать, что я православный, — сказал Ломаченко. — Я готов нести всю ответственность за это. У меня очень много друзей в России. У меня родственники в России есть. У меня соперники с России есть. Я со всеми общаюсь, со всеми дружу и поддерживаю отношения. Я не могу просто перестать с ними общаться, потому что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной. Это не укладывается в моей голове.

— По сути, мы являемся одним народом, — отметил боксер. — Для меня с детства, когда я рос, не было понятия Россия, Украина, Белоруссия. Для меня не было понятия, что это другие люди, другая страна, граница какая-то. У меня такого не было никогда. Я все время думал, что мы единый народ, что мы все православные христиане, живем все на одной земле. А сегодня нам пытаются подменить все принципы. И веру.

Ломаченко — двукратный олимпийский чемпион (2008, 2012). Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO (2014—2016), во втором полулегком весе по версии WBO (2016—2018), легком весе по версиям WBA, WBO, журнала «The Ring» (2018—н.в.) и WBC (2019—н.в.). На счету 32-летнего Ломаченко 14 побед и 1 поражение в профессиональном боксе.