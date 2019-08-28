Ломаченко считает себя лучшим в мире вне зависимости от весовой категории

Чемпион WBA, WBO в легком весе украинский боец Василий Ломаченко заявил, что считает себя лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.

Я — чемпион мира, который быстрее всех завоевал титул, — цитирует BoxingScene Ломаченко. — У всех чемпионов большое эго. Думаю, что я — лучший боец вне зависимости от весовых категории. Теренс Кроуфорд на втором месте, а Канело — третий.

Ближайший бой Ломаченко проведет 31 августа против Люка Кэмпбелла.