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Ломаченко считает себя лучшим в мире вне зависимости от весовой категории

09:37
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Чемпион WBA, WBO в легком весе украинский боец Василий Ломаченко заявил, что считает себя лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.

Я — чемпион мира, который быстрее всех завоевал титул, — цитирует BoxingScene Ломаченко. — У всех чемпионов большое эго. Думаю, что я — лучший боец вне зависимости от весовых категории. Теренс Кроуфорд на втором месте, а Канело — третий.

Ближайший бой Ломаченко проведет 31 августа против Люка Кэмпбелла.

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