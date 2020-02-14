Кушиташвили пожизненно дисквалифицирован Федерацией бокса России

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что решение о пожизненной дисквалификации чемпиона России Георгия Кушиташвили уже принято.

— Решение по Кушиташвили уже принято, — сказал Кремлев. — Он пожизненно дисквалифицирован Федерацией бокса России. Это непозволительно. Тут и обсуждать нечего. Теперь проверки будут не только в сборной России, но и по всей стране. Будем надеяться, что это единичный случай.

Кушиташвили был задержан за нападение на сотрудника Росгвардии 2 февраля. По версии следствия боксер сломал ему нос. В отделении у Кушиташвили изъяли кокаин массой 0,61 г. По заявлению прокурора, анализы показали наличие в организме кокаина, по материалам следствия на вене боксера обнаружен след. (Михаил Потапов)