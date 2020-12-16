Кудряшов считает, что Тиму Цзю пора добиваться настоящих высот в профессиональном боксе

Российский боксер Дмитрий Кудряшов в интервью «СЭ» прокомментировал победу Тима Цзю в бою против Боуина Моргана. Новозеландец был нокаутирован в первом раунде.

«Я знаком с Тимом. У меня после его предыдущего боя с Хорном уже сложилось мнение, что он готов к большим боям. Там не было одностороннего боя с бойцом такого уровня. Тим уверенно с ним разобрался. Ему не то, что надо, а уже пора заявлять о себе и добиваться настоящих высот в профессиональном боксе», — заявил Кудряшов.

26-летний Тим Цзю — обладатель двух региональных титулов, сын легенды бокса Кости Цзю. Его рекорд на профессиональном ринге — 17 побед (13 — нокаутом) и 0 поражений. Боксер остается непобедимым с момента дебюта 17 декабря 2016 года.

(Екатерина Звенигородская)