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18 мая, 22:47

Кудряшов хочет, чтобы Ломаченко победил Хейни

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боксер-тяжеловес Дмитрий Кудряшов оценил расклад сил в предстоящем поединке за титул абсолютного чемпиона мира по боксу между Девином Хейни и Василием Ломаченко.

«Мой прогноз не сочетается с прогнозами уважаемых людей. Хотя тот же Фернандо Варгас четко сказал, что Ломаченко победит. Несмотря на то, что у Василия большие простои, несмотря на то, что он уступает в габаритах, несмотря на то, что Хейни — абсолютный чемпион, несмотря на то, что он моложе, я все равно верю, что Ломаченко найдет к нему ключи. Хейни не сможет подобрать стиль, который необходим для победы над Ломаченко. Понятно, что все может решить один удар. Девин больше и бьет сильнее, чем Хорхе Линарес, с которым у Васи были проблемы. Все равно где-то внутри я очень хочу, чтобы Ломаченко победил», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

21 мая в главном бою турнира промоутерской компании Top Rank в Лас-Вегасе американец Девин Хейни будет защищать свои чемпионские титулы в легком весе по версиям IBF, WBA, WBC и WBO в поединке с украинцем Василием Ломаченко.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kudryashov-ya-ochen-khochu-chtoby-lomachenko-pobedil-kheini-252081/
Бокс
Василий Ломаченко
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