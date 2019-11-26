Ковалев рассчитывает на реванш с Альваресом в мае 2020 года

Российский боксер Сергей Ковалев вновь выступил с обращением относительно боя с Саулем Альваресом. По словам россиянина, должен быть реванш, так как он не был готов к этому поединку.

Ну а теперь, давайте посмотрим правде в глаза... Канело не выиграл бы меня, если бы бой прошел после полноценного моего отдыха после моего предыдущего боя с Энтони Ярдом, к которому я начал свою подготовку в начале мая, — написал Ковалев в Instagram. — Команда Канело все рассчитала и сделала мне коммерчески интересное предложение именно в тот момент, когда я был выжат, как лимон изнурительными тренировками и весосгонкой к бою с англичанином, начиная с мая месяца.

Изначально бой с Ярдом был назначен на 29 июня, затем за 3 недели до боя, бой перенесли на 24 августа. Затем 3-х недельный отдых и снова подготовка к бою на 2 ноября. И это все с учетом того, что я сгонял 12 кг, чтобы уложиться в лимит полутяжелого веса.

Не был я в таких условиях готов к бою на 100 процентов, но я принял вызов, так как не умею включать заднюю, когда мне сделан вызов на бой.

И то, при всех этих условиях, я надеялся на свою победу, но к сожалению, мне немного не хватило бензина и я потерял самоконтроль. Все было просчитано командой Канело.

Поэтому, если Канело и правда считает, что выиграл меня, то он должен подтвердить это в реванше, который можно провести, например, в мае 2020 года. А так, победа Канело.