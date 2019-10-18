Ковалев не планирует завершать карьеру в ближайшие два года

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев не намерен завершать карьеру в ближайшие два года.

— Я настроен на будущую карьеру в боксе, — приводит ТАСС слова Ковалева. — Я хотел бы провести в боксе еще два замечательных года. Я могу легко драться, потому что сейчас у меня отличная команда и замечательные тренеры, такие как Бадди Макгирт и Тедди Круз, которые действительно помогают мне. Прямо сейчас у меня очень большая мотивация, чтобы одержать победу над Альваресом, потому что после этой победы у меня появится больше возможностей.

Бой между 36-летним Ковалевым и 29-летним мексиканцем Саулем Альваресом пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе.