Российский боксер Александр Котлобай, выступающий в тяжелом весе, дал свой прогноз на бой тяжеловесов Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

Бой-реванш за титул WBC в тяжелом весе пройдет 22 февраля 2020-го в Лас-Вегасе. Первый поединок между 31-летним Фьюри и 34-летним Уайлдером прошел 1 декабря 2018-го. Встреча завершилась ничьей. Фьюри выигрывал по очкам, но оказался в нокдауне в 9-м и 12-м раундах.

— Я отдаю предпочтение Тайсону Фьюри, — цитирует РЕН ТВ Котлобая. — Он неординарный боксер, нестандарный. Но если здраво смотреть, я думаю, что все-таки Уайлдер победит. У него мощь, физическая сила... Этот последний бой, который был (предыдущий бой Фьюри и Уайлдера, — ред.), показал, что он преобладает физически. Конечно, если Тайсон будет готов, то шансы 50/50. Но если он будет не готов, как в тот раз, то, скорее всего, победит Уайлдер.

В прошлом бою мы наблюдали «качели»: туда-сюда. Фьюри, если я правильно помню, два раза вроде бы был на настиле ринга. Он умудрялся встать. Здоровья у него очень много.

Думаю, в этот раз бой начнется осторожно. А потом эти два кентавра, два мощных бойца, ударника... Они давно знают друг друга. Они не будут присматриваться долго. Все будет зависеть от удара.