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Конлан нанес Никитину первое поражение в карьере

05:57

Ирландский боксер Майкл Конлан, выступающий в полусреднем весе, на вечере бокса в Нью-Йорке (США) победил россиянина Владимира Никитина единогласным решением судей — 98:92, 99:91, 100:90. Это их третья очная встреча, ранее Никитин дважды был сильнее на любительском уровне. Последний раз — на Олимпиаде-2016.

На счету Конлана 13 побед в 13 боях. Никитин потерпел первое поражение в четырех встречах.

В главном бою вечера чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд проведет третью защиту титула. Соперник — литовец Эгидиюс Каваляускас.

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