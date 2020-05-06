«Им привозили пушечное мясо». Александр Емельяненко усомнился в достижениях братьев Кличко

Виталию и Владимиру Кличко продолжительное время специально давали слабых соперников. Такое мнение в интервью «СЭ» высказал российский боец ММА Александр Емельяненко.

— Посмотри их первые 30 боев, — сказал Емельяненко. — Ну им специально привозили пушечное мясо, чтобы они набирались опыта, били их (этих соперников) и росли в рейтинге. Чтобы набирали количество боев и в итоге становились чемпионами. Бокс — это уже бизнес. А бои (ММА) — это спорт, где нужно выходить и драться, где идет противостояние разных стилей, школ, еще чего-то — бескомпромиссный бой.

Виталий и Владимир Кличко — бывший чемпионы мира в супертяжелом весе по различным версиям. Виталий провел последний бой в 2012 году, а Владимир — в 2017-м. (Илья Андреев)