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«Им привозили пушечное мясо». Александр Емельяненко усомнился в достижениях братьев Кличко

10:20
Владимир Кличко.
Владимир Кличко.

Виталию и Владимиру Кличко продолжительное время специально давали слабых соперников. Такое мнение в интервью «СЭ» высказал российский боец ММА Александр Емельяненко.

Александр Емельяненко.«Если Тайсон догонит, то отправит спать. Я это понимаю». Емельяненко — про Железного Майка, Усика и Олейника

— Посмотри их первые 30 боев, — сказал Емельяненко. — Ну им специально привозили пушечное мясо, чтобы они набирались опыта, били их (этих соперников) и росли в рейтинге. Чтобы набирали количество боев и в итоге становились чемпионами. Бокс — это уже бизнес. А бои (ММА) — это спорт, где нужно выходить и драться, где идет противостояние разных стилей, школ, еще чего-то — бескомпромиссный бой.

Виталий и Владимир Кличко — бывший чемпионы мира в супертяжелом весе по различным версиям. Виталий провел последний бой в 2012 году, а Владимир — в 2017-м. (Илья Андреев)

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