«Идеальное исполнение мастера». Болельщики в восторге от нокаута Поветкина

Болельщики продолжают поздравлять в Instagram российского бойца супертяжелого веса Александра Поветкина с победой над британцем Диллианом Уайтом. Россиянин нокаутировал соперника в пятом раунде.

Пользователи активно комментируют последние записи спортсмена в соцсети.

rahman.ataev.official: «Идеальное исполнение мастера. Поздравляем от души!»

dr.mario25: «С победой, русский витязь!»

vladantonovofficial: «Саня показал Русский характер. Поздравляю»

wiggaz.shop: «По классике»

golovanov3955: «Заставил понервничать) Александр с победой, красавчик!»

40-летний Поветкин одержал 36 побед (25 — нокаутом), потерпел два поражения и один раз завершил бой вничью. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 — нокаутом) и два поражения.