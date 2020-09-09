Британский боксер Умар Садик в интервью «Известиям» назвал сильные и слабые стороны россиянина Федора Чудинова?. Бой пройдет 11 сентября в весовой категории до 76,2 кг.

— Что знаете о Федоре как о боксере? Чем он особенно хорош?

— Он очень-очень жесткий. Сильный и жесткий парень. Чудинов — тип человека, про которого скажешь: хоть бейсбольной битой бей — он только посмеется.

— А какие у него слабые стороны?

— Я знаю несколько и жду с нетерпением того момента, чтобы выйти на ринг и показать, о чем я говорю. Задайте мне этот же вопрос после боя.

— Можно ли сказать, что это самый большой бой в вашей карьере?

— На данный момент — да, без всяких сомнений.

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Главный бой турнира — Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс, для российского бойца ММА это уникальный опыт выступления в профессиональном ринге против британского боксера, победителя Майка Тайсона. Также в рамках вечера состоится бой Федора Чудинова против Умара Садика (россиянин проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold). Начало — 23.00 (время московское).