Хэй уверен, что бой Джошуа и Фьюри состоится в скором времени

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй уверен, что обладатель титулов WBO, IBF и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа захочет устроить бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

— Надо признать, что при текущих раскладах Фьюри — первый номер супертяжелого веса, — цитирует Хэя Boxing News 24. — Он никогда не проигрывал и победил сильнейшего оппонента, с которым только можно подраться. Деонтей Уайлдер был чемпионом мира по версии WBC.

Поэтому я верю, что Энтони Джошуа захочет устроить бой с Фьюрию Это его шанс официально стать первым номером. Джошуа можно считать лидером дивизиона, так как у него есть титулы IBF, WBA и WBO. Это замечательно, но надо завоевать еще и «линейное» чемпионство.

Очень хорошо, что речь идет о британском боксере, ведь это значительно облегчает организацию их поединка.

Джошуа владеет титулами WBA, IBF и WBO. В активе 30-летнего спортсмена 23 победы в 24-х боях. На счету 31-летнего Фьюри 30 побед и 1 ничья.