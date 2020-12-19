Шеремета ничем не удивил Головкина

Казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу защитил титул чемпиона мира по версии IBF в весовой категории до 72,6 кг. В седьмом раунде он техническим нокаутом победил поляка Камила Шеремету.

— Нет, не было ничего удивительного, потому что это бой высокого уровня, — сказал Головкин после победы. - Камил Шеремета — отличный боксер. Чувствую себя очень комфортно, потому что много работал, у меня было много времени, со мной было много людей, которые меня поддерживают. Спасибо этим людям. Также уважаю тренера Камила. Уважаю угол Камила. Потому что сам боксер был готов продолжать.