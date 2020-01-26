Гарсия победил Редкача по очкам

Бывший чемпион мира в полусреднем весе американец Дэнни Гарсия победил украинца Ивана Редкача в 12-раундовом поединке по очкам — 118:110, 117:111, 117:111.

Гарсия стал претендентом на пояс WBC, который он потерял в сентябре 2018 года, проиграв Шону Портеру. После этого он нокаутировал Эдриана Гранадоса. Теперь у 31-летнего Гарсии 36 побед (21 нокаутом), два поражения.

33-летний Редкач в предыдущем поединке в июне 2019 года нокаутировал Девона Александера. Это его пятое поражение при 23 победах (18 нокаутом) и одной ничьей.