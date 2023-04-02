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Gamebred Boxing 4: Петтис победил Роя Джонса и другие результаты турнира

Давид Хачатрян
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В Милуоки, США, завершился турнир по боксу Gamebred Boxing 4, в главном бою которого бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис одолел бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории Роя Джонса-младшего решением большинства судей (76-76, 77-75, 78-74). Приводим результаты всех боев турнира.

Энтони Петтис победил Роя Джонса — Решение большинства судей (76-76, 77-75, 78-74).

Витор Белфорт победил Жакаре Соузу — Единогласное решение судей (58-54, 58-54, 57-55).

Жозе Альдо — Джереми Стивенс — Ничья большинством судей (58-56, 57-57, 57-57).

Луис Фелисиано победил Кларенса Бута — Единогласное решение судей (78-74, 77-75, 79-73).

Девин Кушинг победил Дамиана Марсиано — TKO, 3-й раунд.

Джина Мазани победила Перл Гонсалес — Решение большинства судей (57-57, 59-55, 58-56).

Диллон Клеклер победил Джоша Бернса — TKO, 1-й раунд.

Энди Нгуен победил Би Нгуена — Единогласное решение судей (39-37, 39-37, 39-37).

Маркус Перес победил Джо Риггса — TKO, 3-й раунд.

Хавьер Замаррон победил Роберто Армаса — Единогласное решение судей.

Кейд Хауэлл победил Деванте Сьюэлла — Единогласное решение судей.

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