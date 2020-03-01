Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис рассказал о желании провести бой против чемпиона WBC в тяжелом дивизионе Тайсона Фьюри.

— Я хочу начать подготовку к поединку в тренировочном лагере, — цитирует бойца BoxingScene. — Полон желания тренироваться. Сейчас я хочу сосредоточиться на себе. Я хочу провести бой в августе. Мне предлагают поединок против Луиса Ортиса, но думаю, что сначала я должен получить разминочный поединок перед большим испытанием.

Моя цель — бой против Тайсона Фьюри. Но сначала я должен провести поединок в августе.

30-летний Руис провел свой последний бой в декабре против Энтони Джошуа, которому уступил решением судей. В активе 31-летнего Фьюри 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.