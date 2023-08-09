Джошуа проведет бой с Хелениусом 12 августа

Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (25-3) проведет бой с Робертом Хелениусом 12 августа на турнире в Лондоне.

Джошуа должен был 12 августа провести матч-реванш с бывшим претендентом на титул Диллианом Уайтом (27-3). Однако спортсмен сдал положительный допинг-тест и бой был отменен.

39-летний Хелениус последний раз выходил на ринг 5 августа, победив Мика Миелонена техническим нокаутом в третьем раунде. Всего в его активе 32 победы (21 нокаутом) и 4 поражения.

33-летний Джошуа в своем последнем бою, состоявшемся в апреле, победил судейским решением Джермейна Франклина. На его счету 25 побед и 3 поражения.