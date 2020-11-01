Дрозд заявил, что у Сефери не было шансов против Гассиева

Российский боксер Григорий Дрозд заявил, что не удивлен исходом поединка россиянина Мурата Гассиева и албанца Нури Сефери. 31 октября Гассиев на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» победил нокаутом в первом раунде.

«Неоднократно говорилось, что 2,5 года — это очень большой перерыв для профессионального бокса, поэтому Мурату было очень важно победить, — цитирует Дрозда «РЕН ТВ». — Его соперника, в общем-то оценивали, как человека, который неспособен на что-либо претендовать. Но он честно вышел на ринг... Но Мурат обладает другой энергетикой, сильным ударом, он очень сильный. Поэтому шансов на самом деле у Сефери не было практически никаких».

Для 27-летнего Гасиева это 27-я победа и 20-й нокаут на профессиональном ринге при одном поражении. 43-летний Сефери уступил в 10-й раз при 41 победе (23 нокаута).