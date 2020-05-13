Дана Уайт: «Умоляю Тайсона не возвращаться на ринг»

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о возвращении легенды бокса Майка Тайсона на ринг. 53-летний американец — бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

— Я очень люблю и уважаю Тайсона, но умоляю его не возвращаться в ринг, — цитирует Уайта Boxing Scene. — Говорил ему: «Ты один из величайших боксеров в истории. Но тебе 53 года. Пожалуйста, не делай этого».

Не хочу, чтобы он боксировал. Если Тайсон все же соберется сделать что-что безумное, я могу вмешаться и кое-что придумать, чтобы он этого не делал. Уверен, что Майк намерен что-то сделать. Не знаю, что он там планирует, но он точно хочет что-то сделать.

На профессиональном ринге Тайсон одержал 50 побед (44 — нокаутом), потерпел шесть поражений, два боя были признаны несостоявшимися. Последний его бой состоялся в 2005 году.