Чудинов не верит, что сможет провести бой с Альваресом

Российский боксер, чемпион мира WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов считает, что вряд ли сможет провести бой против мексиканца Сауля Альвареса.

— Рейтинг позволяет мне претендовать на бой с Саулем Альваресом, но нашу популярность нельзя сравнивать, — цитируют Чудинова «РИА Новости». — Про меня знают специалисты, тренеры, а местной публике, можно сказать, я неизвестен. Вряд ли я буду интересен Канело в качестве соперника. Я не верю, что мой с Альваресом может состояться, но если это получится, будет замечательно. Мне хочется узнать свой уровень. Вот с Каллумом Смитом я хотел бы встретиться. Джордж Гроувз выиграл у Криса Юбенка, Гроувз выиграл у меня, а потом проиграл Смиту. Если я выиграю у Смита, это еще надо постараться сделать, то отомщу и за себя, и за брата.

32-летний Чудинов в своем последнем поединке победил француза Хассана Н'Дама Н'Жикама по очкам. Россиянин одержал 22 победы (15 нокаутом) при двух поражениях.