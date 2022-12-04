«Я тебя уничтожу!» Фьюри вызвал на бой Усика после победы над Чисорой

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после успешной защиты титула в бою против Дерека Чисоры вызвал на бой Александра Усика.

Украинский боксер наблюдал за поединком, который прошел в Англии, так что Фьюри решил обратиться напрямую к нему.

«Где-то, зайчик? Ты — следующий, мелкая сучка! Я тебя уничтожу! Мелкий уродец. Я тебя похороню! Ты можешь смеяться сейчас, но я сотру эту улыбку с твоего лица», — кричал британец потенциальному сопернику, который вышел к рингу.

Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге — 33 победы и одна ничья.

Чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Усик последний поединок провел против британца Энтони Джошуа в августе этого года. В этом противостоянии Александр одержал победу раздельным решением судей.