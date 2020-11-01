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«Бойцовский Клуб РЕН ТВ». Главные бои вечера. Видео

09:50
Мурат Гассиев нокаутировал Нури Сефери в первом раунде. Фото Instagram
Мурат Гассиев нокаутировал Нури Сефери в первом раунде. Фото Instagram
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В ночь на 1 ноября в Красной Поляне (Краснодарский край) состоялся вечер бокса в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Весь турнир показывал «Спорт-Экспресс».

В главном бое турнира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев нокаутировал албанца Нури Сефери в первом раунде. Подробнее про этот бой можно прочитать здесь.

Также в центральных боях вечера Эдгар Гукасян (Россия) победил Эммануэля Амоса (Танзания), а Арслан Яллыев (Россия) вышел победителем в поединке с Ариэль Эстебаном Бракамонте (Аргентина) техническим нокаутом.

Эти бои полностью можно посмотреть здесь:

Все бои предварительного карда можно посмотреть здесь:

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