«Бойцовский Клуб РЕН ТВ». Главные бои вечера. Видео

В ночь на 1 ноября в Красной Поляне (Краснодарский край) состоялся вечер бокса в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Весь турнир показывал «Спорт-Экспресс».

В главном бое турнира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев нокаутировал албанца Нури Сефери в первом раунде. Подробнее про этот бой можно прочитать здесь.

Также в центральных боях вечера Эдгар Гукасян (Россия) победил Эммануэля Амоса (Танзания), а Арслан Яллыев (Россия) вышел победителем в поединке с Ариэль Эстебаном Бракамонте (Аргентина) техническим нокаутом.

Эти бои полностью можно посмотреть здесь:

Все бои предварительного карда можно посмотреть здесь: