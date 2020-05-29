Бой между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом может состояться 8 или 15 августа. При этом, поединок пройдет при закрытых трибунах, сообщает BoxingScene.

Изначально, бой между Поветкиным и Уайтом был запланирован на 2 мая в Манчестере, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен.

За профессиональную карьеру 40-летний Поветкин провел 38 боев и одержал 35 побед (24 — нокаутом). На счету 32-летнего Уайта 27 побед в 28 поединках (18 — нокаутом).