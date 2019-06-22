Бой Лебедева с Гуламиряном может пройти во Франции

Бой между чемпионом WBA в весе до 90,71 кг Денисом Лебедевым и французом Арсеном Гуламиряном может состояться во Франции, сообщает ТАСС со ссылкой на команду Гуламиряна. Дата и место проведения будет названо позднее.

- Бой может состояться во Франции. Также рассматривается вариант проведения в России, - сказал представитель команды.

Лебедев провел на профессиональном ринге 34 боя, одержав 32 победы (23 нокаутом) и потерпев 2 поражения.

Гуламирян одержал 24 победы в 24 поединках (16 нокаутом).