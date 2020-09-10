Бой Харитонова с победителем Тайсона можно увидеть вживую!

11 сентября в баскетбольной арене «Химки» пройдет большой вечер профессионального бокса, главным боем которого станет поединок между Сергеем Харитоновым и Дэниэлем Уильямсом по правилам бокса.

«Бойцовский клуб РЕН ТВ» будет доступен для посещения зрителями. Об этом сообщили организаторы турнира.

Болельщики смогут прийти на соревнования, в зале они будут сидеть в шахматном порядке с соблюдением социальной дистанции. Такие меры приняты в связи с пандемией коронавируса.

РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Главный поединок турнира — Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс, для российского бойца ММА это уникальный опыт выступления в профессиональном ринге против британского боксера, победителя Майка Тайсона. Также в рамках вечера состоится бой Федора Чудинова против Умара Садика (россиянин проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold).

Специальный гость вечера — Баста.

Бои предварительного карда покажет «Спорт-Экспресс» на нашем канале в YouTube. Начало — в 19.45 (время московское).