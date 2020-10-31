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Бой Александр Усик — Дерек Чисора: бесплатная видео трансляция начнется ориентировочно в 1.00

20:00
Александр Усик. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Усик. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В ночь с 31 октября на 1 ноября, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится большой боксерский вечер. В главном бое сойдутся тяжеловесы Александр Усик и Дерек Чисора.

33-летний Усик провел 17 боев (13 нокаутов) и ни разу не потерпел поражения. У 36-летнего британца 32 победы (23 нокаута) и девять поражений.

Усик и Чисора выйдут на ринг ориентировочно в 01.00 в ночь с субботы на воскресенье. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал РЕН ТВ. Эфир начнется в 22.00 по московскому времени.

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