Бой Александр Усик — Дерек Чисора: бесплатная видео трансляция начнется ориентировочно в 1.00
20:00
В ночь с 31 октября на 1 ноября, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится большой боксерский вечер. В главном бое сойдутся тяжеловесы Александр Усик и Дерек Чисора.
33-летний Усик провел 17 боев (13 нокаутов) и ни разу не потерпел поражения. У 36-летнего британца 32 победы (23 нокаута) и девять поражений.
Усик и Чисора выйдут на ринг ориентировочно в 01.00 в ночь с субботы на воскресенье. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал РЕН ТВ. Эфир начнется в 22.00 по московскому времени.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...