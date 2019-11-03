Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Бокс   //    Профессиональный

Бивол считает, что Ковалеву в поединке с Альваресом помешала усталость

13:34
Теги:

Российский боксер Дмитрий Бивол — о поединке Сергей Ковалев - Сауль Альварес. Мексиканец победил нокаутом в 11-м раунде и стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBO.

— Встретился бы Ковалев с тем же Альваресом четыре года назад — все могло быть по-другому, — цитирует Бивола ТАСС. — Сейчас было видно, что Сергей устал. Он не так давно боксировал, да и годы не т. е.

В своем предыдущем поединке Ковалев победил британца Энтони Ярда. У 36-летнего россиянина 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. 29-летний Альварес одержал 53 победы при одном поражении и двух ничьих.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7075430

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир