Бивол считает, что Ковалеву в поединке с Альваресом помешала усталость

Российский боксер Дмитрий Бивол — о поединке Сергей Ковалев - Сауль Альварес. Мексиканец победил нокаутом в 11-м раунде и стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBO.

— Встретился бы Ковалев с тем же Альваресом четыре года назад — все могло быть по-другому, — цитирует Бивола ТАСС. — Сейчас было видно, что Сергей устал. Он не так давно боксировал, да и годы не т. е.

В своем предыдущем поединке Ковалев победил британца Энтони Ярда. У 36-летнего россиянина 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. 29-летний Альварес одержал 53 победы при одном поражении и двух ничьих.