Альваресу не удалось договориться с Муратой. Команды боксеров прекратили переговоры

Чемпион мира в четырех весовых категория Сауль Альварес не будет в следующем бою драться против «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в среднем дивизионе Риоты Мураты. Стороны не смогли договориться о поединке и прекратили диалог, сообщает ESPN.

Альварес намерен провести следующий бой весной. Ориентировочная дата — 2 мая в Лас-Вегасе. В список главных кандидатов на бой с ним входят непобежденные чемпионы мира во втором среднем весе — Каллум Смит и Билли Джо Сондерс.

Альварес предыдущий поединок провел в ноябре 2019 года. Тогда мексиканец встретился с Сергеем Ковалевым и победил нокаутом.