Альварес и Головкин договорились о третьем бое

Чемпион мира в среднем весе по версии WBA Сауль Альварес и казахстанец Геннадий Головкин договорились провести третий поединок, информирует The Athletic.

Гонорар мексиканца составит порядка 45 миллионов долларов, Головкин заработает 30 миллионов. Поединок состоится в мае 2021 года. Организаторы не хотят проводить его без зрителей.

Напомним, что первый поединок между ними в 2017 году завершился ничьей. Во втором поединке в 2018 году Головкин проиграл мексиканцу и лишился чемпионских титулов WBA и WBC.

После этого Головкин одержал две победы. В последнем бою он взял верх над украинцем Сергеем Деревянченко и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии IBF.

Всего у 38-летнего казахстанца 40 побед (35 нокаутом), одно поражение, одна ничья.

30-летний Альварес в своем последнем поединке победил нокаутом россиянина Сергея Ковалева. Всего на его счету 53 победы (36 нокаутом), одно поражение и две ничьи.