Александр Поветкин: «Хочу выиграть полноценное звание чемпиона мира, которого у меня нет»

Российский боксер Александр Поветкин рассказал о настрое на реванш с Майклом Хантером. 7 декабря их встреча завершилась вничью.

— Многие включали бой с Хантером в категорию «все или ничего»: победа позволит дальше претендовать на титул, поражение поставит крест на борьбе за пояс. Вам эти настроения передались?

- Нет, такие разговоры на меня никак не влияли, — цитирует Поветкина «Российская газета». — Вообще не думал об этом, поэтому и напряжения никакого не было. Я просто готовился к бою, чтобы достойно отбоксировать. И надо сказать, что подготовился в принципе неплохо. Но сам бой не получился. Что-то не пошло. Чувствовалась какая-то вялость, усталость. Руки не шли так, как должны были. Может, я зациклился на одном ударе. Ты же боксируешь как в тумане. И в голове засела мысль, что нужно «вдарить». И вот ты пережидаешь, долго ходишь. А когда так сильно хочешь сделать этот нокаутирующий удар, он никогда не получается. Надо просто кидать руки, боксировать, выполнять инструкции тренера. Но ничего — в следующем бою мы все исправим.

Я был настроен на победу и в этот раз, но бой не задался. Есть уверенность, что в повторном поединке выступлю лучше. Хочу выиграть полноценное звание чемпиона мира, которого у меня нет