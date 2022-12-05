Штырков — об Исмаилове: «Готов накидать Маге»

Полутяжеловес Иван Штырков заявил о готовности провести бой с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса.

«Пересеклись с Магой [после турнира], подмигнули друг другу с пониманием того, что я ему тоже готов накидать, — сказал Штырков «СЭ» после турнира RCC 13. — Считаю Магу своим другом, мы с ним отлично общаемся. У нас хорошая, интересная история. Никто другу другу не лизоблюдничает. Мы с ним провели хорошее противостояние, мы с ним хорошо общаемся. После этого противостояния идет история, что Мага у нас в RCC. И почему бы нам не продолжить эту историю по правилам бокса? Не дума, что Мага сейчас захочет подраться по ММА, потому что в средний вес спускаться не буду. Думаю, по боксу более логично и менее ущербно для нас обоих. Почему нет? Интересно же, наверное».

В главном событии турнира RCC 13, который состоялся 3 декабря в Екатеринбурге, Исмаилов судейским решением победил Александра Шлеменко.

В со-главном событии вечера Иван Штырков единогласным решением судей выиграл у казахстанца Асылжана Бакытжанулы.

В турнире АСА 115 в декабре 2020 года Штырков судейским решением уступил Магомеду Исмаилову.