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Сегодня, 10:40

Федерация бокса России проведет турнир по боям на льду

Давид Хачатрян
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Президент IBA Умар Кремлев в своем Telegram-канале сообщил, что 17 декабря в Москве пройдет турнир по боям на льду.

«Это самое современное спортивное мероприятие, которое не имеет аналогов во всем мире, и я уверен, что результат превзойдет все ожидания. Мы должны поддерживать и развивать спорт всеми силами и все вместе. Обязательно будем следить за развитием нового вида спорта», — написал Кремлев.

На сайте Всероссийской федерации боев на льду сказано, что федерация создана в 2019-м в Москве.

«Сражение проходит в круге диаметром 9 м. Бойцы катаются с максимальной скоростью, агрессивно сшибают соперников в молниеносном движении, прижимают их ко льду и применяют жесткие ударные техники», — написано на сайте федерации.

Бокс
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