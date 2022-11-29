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Фьюри: «Я бы отдал 100 долларов, чтобы посмотреть бой моего отца с Джейком Полом на голых кулаках»

Тайсон Фьюри хотел бы посмотреть бой своего отца с Джейком Полом
Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) прокомментировал потасовку своего отца Джона Фьюри с Джейком Полом (6-0) после боя Томми Фьюри (8-0) и Ролли Ламберта (15-2).

«Мой отец вырвал бы ему [Полу] сердце и скормил ему же. А этому человеку почти 60 лет, — сказал Фьюри на The MMA Hour. — Я хочу, чтобы мой отец и Джейк Пол подрались на голых кулаках. Вот это было бы зрелище! Я бы отдал 100 долларов, чтобы на это посмотреть».

Пол победил Андерсона Сильву (34-11) единогласным решением судей, при этом отправив «Паука» в нокдаун в восьмом раунде. Бой состоялся 29 октября на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.
 

Бокс
Джейк Пол
Тайсон Фьюри
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