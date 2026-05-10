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10 мая, 09:01

Федерация бобслея России примет участие в выборном конгрессе IBSF

Игнат Заздравин
Корреспондент

Руководство Федерации бобслея России примет участие в выборном конгрессе Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), который пройдет 10-11 июня в австрийском Зальцбурге, сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

На конгрессе будет избран новый глава IBSF. Ранее многолетний президент организации Иво Ферриани объявил, что не будет переизбираться на новый срок после 16 лет работы на посту.

«Пока неизвестно, кто является основным кандидатом на пост президента IBSF, только 10 мая должна наступить ясность. Мы вместе с первым вице-президентом Федерации бобслея России Еленой Аникиной поедем на выборный конгресс, готовы к общению со всеми», — цитирует Пегова ТАСС.

Он также отметил, что российские спортсмены рассчитывают вернуться к международным соревнованиям.

«Мы очень хотим выступать на международных стартах, у нас очень амбициозная команда как в бобслее, так и в скелетоне. Спортсмены готовы физически и мотивационно бороться за высокие места», — добавил Пегов.

В конце 2025 года IBSF разрешила российским скелетонистам и женщинам-бобслеисткам, выступающим в монобобах, участвовать в турнирах в нейтральном статусе. При этом экипажи двоек и четверок по-прежнему не допущены до соревнований.

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Источник: ТАСС
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