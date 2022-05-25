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Сегодня, 20:26

Выборы президента Федерации бобслея России перенесены на 28 июня

Иван Шитик
Корреспондент
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Отчетно-выборная конференция Федерации бобслея России перенесена с 27 мая на 28 июня.

«Сегодня состоялось заседание президиума Федерации бобслея России, на котором было принято решение перенести выборную конференцию на 28 июня. Конференция состоится в здании Олимпийского комитета России. В ближайшее время протокол президиума будет опубликован на нашем сайте», — объяснила президент федерации Елена Аникина ТАСС.

«Возникли разногласия с рядом региональных федераций по норме представительства на выборной конференции, поэтому было принято решение собрать президиум еще раз. Сегодня была утверждена новая норма представительства делегатов на отчетно-выборной конференции — три делегата от аккредитованных федераций и один делегат от неаккредитованных федераций. Также были обсуждены текущие вопросы, связанные с подготовкой к конференции», — заключила собеседница.

На пост президента Федерации бобслея России претендуют три кандидата: президент Федерации бобслея и скелетона Татарстана Анатолий Пегов, красноярский бизнесмен Андрей Пимашков, глава Федерации бобслея Краснодарского края Петрос Гаспарян.

Источник: https://tass.ru/sport/14729755
Сборная России по бобслею
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