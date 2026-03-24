Бобслеистка Макарова стала трехкратной чемпионкой России

Бобслеистка Анастасия Макарова завоевала золотую медаль чемпионата России в Сочи в одиночных соревнованиях. По итогам двух попыток во вторник она показала время 1 минута 59,19 секунды.

Второе место заняла Надежда Сергеева, отставшая на 0,07 секунды. Бронзу завоевала Любовь Черных (+0,32).

Для 27-летней Макаровой это третье золото чемпионатов России. Ранее она побеждала в 2023 и 2024 годах. Также в ее активе серебро и бронза первенства страны. На чемпионате Европы 2026 года спортсменка заняла шестое место.