Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал информацию Следственного комитета России об изменениях Григорием Родченковым базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Ранее СК РФ заявил, что получил доказательства вмешательства бывшего главы лаборатории в электронную базу LIMS из другой страны. Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.

— Понятно, что тут никаких «если» быть не может — будет судебное разбирательство, — цитирует «РИА Новости» Драчева. — Решение исполкома ВАДА строится только на показаниях Родченкова, его мнение считается главным, приоритетным. И все остальное не рассматривается априори. Пусть разберутся, посмотрят, что наши следственные органы нашли. Нужно качественное разбирательство. Считаю, что здесь должна быть персональная ответственность, а не ответственность всей страны.

9 декабря исполком ВАДА принял рекомендации комитета по соответствию в отношении России за манипуляции с пробами Московской антидопинговой лаборатории. Санкции включают в себя признание Российского антидопингового агентства несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса и ряд санкций в отношении российской стороны. В их числе 4-летний запрет на участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и проведение в стране крупных спортивных турниров. До крупнейших международных соревнований могут быть допущены только те спортсмены, которые никоим образом не связаны с нарушением антидопинговых правил.