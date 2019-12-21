Владимир Драчев: «Мнение Родченкова — главное для ВАДА. Пусть посмотрят, что наши следственные органы нашли»
Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал информацию Следственного комитета России об изменениях Григорием Родченковым базы данных Московской антидопинговой лаборатории.
Ранее СК РФ заявил, что получил доказательства вмешательства бывшего главы лаборатории в электронную базу LIMS из другой страны. Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
— Понятно, что тут никаких «если» быть не может — будет судебное разбирательство, — цитирует «РИА Новости» Драчева. — Решение исполкома ВАДА строится только на показаниях Родченкова, его мнение считается главным, приоритетным. И все остальное не рассматривается априори. Пусть разберутся, посмотрят, что наши следственные органы нашли. Нужно качественное разбирательство. Считаю, что здесь должна быть персональная ответственность, а не ответственность всей страны.
9 декабря исполком ВАДА принял рекомендации комитета по соответствию в отношении России за манипуляции с пробами Московской антидопинговой лаборатории. Санкции включают в себя признание Российского антидопингового агентства несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса и ряд санкций в отношении российской стороны. В их числе 4-летний запрет на участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и проведение в стране крупных спортивных турниров. До крупнейших международных соревнований могут быть допущены только те спортсмены, которые никоим образом не связаны с нарушением антидопинговых правил.