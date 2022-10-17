СБР: «Препятствий для выступления российских биатлонистов в Белоруссии нет»

В пресс-службе СБР сообщили, что сборная России выступит на двух этапах Кубка Содружества по биатлону в Раубичах

Глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов сообщил «СЭ», что сборная России выступит на двух этапах Кубка Содружества по биатлону в Раубичах (Белоруссия) с 17 по 30 января будущего года.

«На сегодняшний день препятствий выступать в Раубичах у нас нет. Так что Кубок Содружества пройдет по полной программе», — сказал Аверьянов.

Ранее сообщалось, что у российских биатлонистов могут возникнуть сложности с поездкой на соревнования в Белоруссию из-за запрета Минспорта РФ на сборы и выступления наших спортсменов за рубежом.