СБР: «Препятствий для выступления российских биатлонистов в Белоруссии нет»
В пресс-службе СБР сообщили, что сборная России выступит на двух этапах Кубка Содружества по биатлону в Раубичах
Глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов сообщил «СЭ», что сборная России выступит на двух этапах Кубка Содружества по биатлону в Раубичах (Белоруссия) с 17 по 30 января будущего года.
«На сегодняшний день препятствий выступать в Раубичах у нас нет. Так что Кубок Содружества пройдет по полной программе», — сказал Аверьянов.
Ранее сообщалось, что у российских биатлонистов могут возникнуть сложности с поездкой на соревнования в Белоруссию из-за запрета Минспорта РФ на сборы и выступления наших спортсменов за рубежом.
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