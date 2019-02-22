20:16 | Биатлон

Старых не выступит в спринте на чемпионате Европы в Минске

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Российская биатлонистка Ирина Старых не примет участия в спринтерской гонке на чемпионате Европы в Минске. 31-летняя спортсменка испытывает проблемы со спиной.

- Ирина по-прежнему испытывает проблемы со спиной, - приводит портал Rusbiathlon слова старшего тренера женской сборной России Виталия Норицына. - Мы приняли решение не рисковать ее здоровьем, поэтому она не побежит завтра спринт.

Напомним, Старых не участвовала во вчерашней смешанной эстафете - ее заменила Светлана Миронова.  

Старых занимает 22-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 307 очков.

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